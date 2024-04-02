Karşıya geçmek isteyen aileye araba çarptı

BURSA'NIN Osmangazi ilçesinde, yaya geçidinden karşıya geçtikleri sırada otomobilin çarpması sonucu yaralanan kadın hayatını kaybetti, iki kızının tedavisi ise sürüyor. Fevzi Çakmak Caddesi'nde Recep Ö. idaresindeki otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Tuğba Çival (38) ile kızları Rabia (14) ve Merve Çival'e (7) çarptı.

Anne ile çocukları çarpmanın etkisiyle savrulup yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Anne Tuğba Çival, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti, küçük kızı Merve Çival'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sürücü Recep Ö. gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, anne ile iki kızının yaya geçidinden geçmeye çalıştıkları sırada otomobilin çarpması sonucu savrularak yaralandığı anlar yer aldı.