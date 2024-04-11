Bayramda sağlık ocakları açık mı? Hastaneler, aciller ve aile hekimleri çalışıyor mu?

Bayramda hastaneler, sağlık ocakları, aile hekimleri açık mı, kapalı mı? Sağlık kuruluşları bayramda çalışıyor mu? Sağlık ocağı ve hastaneler bugün açık mı? Ramazan Bayramı'nda sağlık ocağı ve hastanelerde işi olanlar merak içerisinde bu soruların cevabını merak edip araştırıyor. İşte merak edilen soruların cevabı...
BAKAN KOCA DUYURDU!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından hastanelerin çalışma durumuna ilişkin bilgi verdi. Bakan Koca açıklaması şu şekilde:
"81 ilimizde 760.449 personelimizle bayram tatili boyunca görev başındayız. Ramazan Bayramı tatili boyunca hastanelerimizin acil birimleri tıpkı diğer zamanlarda olduğu gibi hizmetlerine aynen devam edecek.
Diyaliz hizmetleri, yanık tedavileri, acil cerrahi müdahaleler, planlanmış radyoterapiler sürdürülecek. Sağlık çalışanlarımızın tüm acil hizmetler için görev başında olacağı, gerekli tıbbi imkanların kullanılabileceği bilgisini şimdiden paylaşıyor, vatandaşlarımızın bayramını kutluyoruz."
RAMAZAN BAYRAMINDA HASTANELER AÇIK MI?
Ramazan Bayramı tarihlerinin resmi tatil olması nedeniyle hastanelerde poliklinikler açık olmayacak. Acil servisler ise 7/24 nöbette olacak.
RAMAZAN BAYRAMINDA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?
Ramazan Bayramında sağlık ocakları açık olmayacak. Bu süre içerisinde aile hekimleri de çalışmayacak. Yani bugün aile hekimleri çalışmıyor.
RAMAZAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI?
10-11-12 Nisan Ramazan Bayramı tatilinde ise eczaneler nöbetçi usulü çalışmaya devam edecek. Nöbetçi eczaneler, Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uygulama ile birlikte e-Devlet üzerinden sorgulanabilir.