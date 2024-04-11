Bayramda sağlık ocakları açık mı? Hastaneler, aciller ve aile hekimleri çalışıyor mu?

Bayramda hastaneler, sağlık ocakları, aile hekimleri açık mı, kapalı mı? Sağlık kuruluşları bayramda çalışıyor mu? Sağlık ocağı ve hastaneler bugün açık mı? Ramazan Bayramı'nda sağlık ocağı ve hastanelerde işi olanlar merak içerisinde bu soruların cevabını merak edip araştırıyor. İşte merak edilen soruların cevabı...