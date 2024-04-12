‘Paranın Muhteşem Hikayesi’ belgesel oldu

TARİHTE ilk madeni parayı basan Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes Antik Kenti'nde, Alman ve Fransız ortak kültür televizyon kanalı Arte için hazırlanan "Paranın Muhteşem Hikayesi" adlı belgeselin çekimleri yapıldı. Antik dönemde para ve güç dinamikleri arasındaki ilişkiyi konu alan, yönetmenliğini Frederic Wilner'ın yaptığı belgeseli için antik kentteki Artemis Tapınağı, gymnasium binası, hamam ve havra ile "Bintepeler" tümülüslerinden görüntü alındı. Paranın ortaya çıkışından başlayarak para birimlerinin gelişimini konu alan belgeselde Oxford Üniversitesi'nde Helenistik dönemin tarihi, nümizmatiği ve epigrafisi konusunda uzman olan Profesör Andrew Meadows'un değerlendirmelerine yer verildi.