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AK Parti’de geleneksel bayramlaşma etkinliği

HABER MERKEZİ
AK Parti’de geleneksel bayramlaşma etkinliği
AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından AK Parti Genel Merkezi'nde "Geleneksel Bayramlaşma Programı" düzenlendi. Geleneksel bayramlaşma etkinliğine AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ile milletvekilleri ve teşkilat mensupları katıldı. Bayramlaşma programında 31 Mart seçimleri değerlendirildi. AK Parti'nin girdiği 18 seçimin 17'sinde zaferle çıktığı, bu son seçimde seçmenin verdiği mesajların çok iyi okunması gerektiği ve teşkilatların sahayı boş bırakmaması uyarısı yapıldı. Seçimsiz 4 yılın çok iyi değerlendirilmesinin önemine dikkat çekildi.
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