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Haberler Yaşam Bayram tatilinde 8 günün bilançosu ağır: 66 kişi kaza kurbanı 8 bin 352 kişi yaralı

Bayram tatilinde 8 günün bilançosu ağır: 66 kişi kaza kurbanı 8 bin 352 kişi yaralı

Son dakika... Bayram tatilinin ilk 8 gününde ülke genelinde meydana gelen 4 bin 998 trafik kazası sonucunda 66 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 352 kişi ise yaralandı.

İHA
Bayram tatilinde 8 günün bilançosu ağır: 66 kişi kaza kurbanı 8 bin 352 kişi yaralı

9 gün süren ramazan Bayramı tatili süresince hem gidiş hem de dönüşlerde meydana gelen trafik kazaları üzdü.

66 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bugün Ramazan Bayramı tatilinin son günü. Karayollarımızda trafik yoğunluğu var. Bayram tatili boyunca Trafik Polislerimiz ve Jandarma Trafiğimiz denetimlerine aralıksız devam etti ve etmeye de devam ediyor.

Bayram tatilinin ilk 8 gününde toplam 4 bin 998 trafik kazası meydana geldi. 66 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 8 bin 352 vatandaşımız ise yaralandı.

"HAYATLA YARIŞILMAZ"

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tekrar uyarıyoruz Lütfen aşırı hız yapmayalım.

Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Lütfen aklımızdan çıkarmayalım: Hayatla Yarışılmaz

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