2024 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN | Anneler günü ne zaman kutlanacak? Anneler günü nasıl ortaya çıktı?

ANNELER GÜNÜ HANGİ ÜLKELERDE, NE ZAMAN KUTLANIR?

Norveç - Yunanistan: Şubat'ın ikinci Pazar günü

İsrail: 30 Ocak-31 Mart arası bir zaman

Gürcistan: 3 Mart

Afganistan - Arnavutluk - Ermenistan - Azerbaycan - Belarus - Bosna Hersek - Bulgaristan - Laos - Kuzey Makedonya - Moldova - Karadağ - Romanya - Sırbistan - Kazakistan - Kırgızistan: 8 Mart

İrlanda - Nijerya - Birleşik Krallık : Büyük Perhiz'in dördüncü Pazarı

Bahreyn Mısır Irak Ürdün Kuveyt Umman Lübnan Filistin Katar Suudi Arabistan Sudan Suriye Birleşik Arap Emirlikleri Yemen (Genel olarak her Arap ülkesi): 21 Mart (Ekinoks)

Slovenya: 25 Mart

Ermenistan: 7 Nisan

Çin: 21 Nisan (Çin takvimi)

Macaristan - Litvanya - Portekiz - İspanya: Mayıs'ın ilk Pazar günü

El Salvador - Guatemala - Meksika: 10 Mayıs

Amerika Birleşik Devletleri - Anguilla - Aruba - Avustralya - Avusturya - Bahamalar - Bangladeş - Barbados - Belçika - Belize - Bermuda - Bonaire - Brezilya - Brunei - Bulgaristan - Kanada - Şili - Çin - Tayvan - Kolombiya - Hırvatistan - Küba - Curaçao - Çek Cumhuriyeti - Danimarka - Ekvator - Estonya - Finlandiya - Almanya - Gana - Yunanistan - Grenada - Hindistan - Hollanda - Honduras - Hong Kong - İzlanda - İsviçre - İtalya - Jamaika - Japonya - Kıbrıs Cumhuriyeti - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti - Letonya - Malta - Malezya - Myanmar - Pakistan - Peru - Filipinler - Porto Riko - Slovakya - Güney Afrika Cumhuriyeti - Saint Lucia - Saint Vincent ve Grenadinler - Sint Maarten - Singapur - Trinidad ve Tobago - Türkiye - Ukrayna - Uruguay - Venezuela - Yeni Zelanda - Zimbabve: Mayıs'ın 2. Pazar günü

Paraguay: 15 Mayıs

Polonya: 26 Mayıs

Mayıs'ın son Pazar günü: Cezayir - Dominik Cumhuriyeti Fransa - Haiti - Mauritius - Fas - İsveç - Tunus

Moğolistan (Anneler ve Çocuklar günü): 1 Haziran

Lüksemburg: Haziran'ın ikinci Pazar günü

Kenya: Haziran'ın son Pazar günü

Tayland: 12 Ağustos

Anvers (Belçika) - Kosta Rika: 15 Ağustos

Malavi: Ekim'in ikinci Pazartesi günü

Arjantin: Ekim'in üçüncü Pazar günü

Rusya: Kasım'ın son Pazar günü

Panama: 8 Aralık

Endonezya: 22 Aralık