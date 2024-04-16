2024 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN | Anneler günü ne zaman kutlanacak? Anneler günü nasıl ortaya çıktı?

"Anneler Günü ne zaman 2024? Anneler Günü ayın kaçında? Anneler Günü nasıl ortaya çıktı" sorularının cevabını araştırıyor. Detaylar haberimizde...
2024 ANNELER GÜNÜ HANGİ GÜN, HANGİ TARİHTE, AYIN KAÇINDA?
Annelerimizin hayatımızdaki önemli rolünü kutlamak ve onlara minnettarlığımızı göstermek için harika bir fırsat olan Anneler Günü, bu yıl 12 Mayıs Pazar günü kutlanacak.
ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ
Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.
ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.
Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanmaktadır.
ANNELER GÜNÜ HANGİ ÜLKELERDE, NE ZAMAN KUTLANIR?
Norveç - Yunanistan: Şubat'ın ikinci Pazar günü
İsrail: 30 Ocak-31 Mart arası bir zaman
Gürcistan: 3 Mart
Afganistan - Arnavutluk - Ermenistan - Azerbaycan - Belarus - Bosna Hersek - Bulgaristan - Laos - Kuzey Makedonya - Moldova - Karadağ - Romanya - Sırbistan - Kazakistan - Kırgızistan: 8 Mart
İrlanda - Nijerya - Birleşik Krallık : Büyük Perhiz'in dördüncü Pazarı
Bahreyn Mısır Irak Ürdün Kuveyt Umman Lübnan Filistin Katar Suudi Arabistan Sudan Suriye Birleşik Arap Emirlikleri Yemen (Genel olarak her Arap ülkesi): 21 Mart (Ekinoks)
Slovenya: 25 Mart
Ermenistan: 7 Nisan
Çin: 21 Nisan (Çin takvimi)
Macaristan - Litvanya - Portekiz - İspanya: Mayıs'ın ilk Pazar günü
El Salvador - Guatemala - Meksika: 10 Mayıs
Amerika Birleşik Devletleri - Anguilla - Aruba - Avustralya - Avusturya - Bahamalar - Bangladeş - Barbados - Belçika - Belize - Bermuda - Bonaire - Brezilya - Brunei - Bulgaristan - Kanada - Şili - Çin - Tayvan - Kolombiya - Hırvatistan - Küba - Curaçao - Çek Cumhuriyeti - Danimarka - Ekvator - Estonya - Finlandiya - Almanya - Gana - Yunanistan - Grenada - Hindistan - Hollanda - Honduras - Hong Kong - İzlanda - İsviçre - İtalya - Jamaika - Japonya - Kıbrıs Cumhuriyeti - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti - Letonya - Malta - Malezya - Myanmar - Pakistan - Peru - Filipinler - Porto Riko - Slovakya - Güney Afrika Cumhuriyeti - Saint Lucia - Saint Vincent ve Grenadinler - Sint Maarten - Singapur - Trinidad ve Tobago - Türkiye - Ukrayna - Uruguay - Venezuela - Yeni Zelanda - Zimbabve: Mayıs'ın 2. Pazar günü
Paraguay: 15 Mayıs
Polonya: 26 Mayıs
Mayıs'ın son Pazar günü: Cezayir - Dominik Cumhuriyeti Fransa - Haiti - Mauritius - Fas - İsveç - Tunus
Moğolistan (Anneler ve Çocuklar günü): 1 Haziran
Lüksemburg: Haziran'ın ikinci Pazar günü
Kenya: Haziran'ın son Pazar günü
Tayland: 12 Ağustos
Anvers (Belçika) - Kosta Rika: 15 Ağustos
Malavi: Ekim'in ikinci Pazartesi günü
Arjantin: Ekim'in üçüncü Pazar günü
Rusya: Kasım'ın son Pazar günü
Panama: 8 Aralık
Endonezya: 22 Aralık