AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | MEB AÖL SINAV SONUÇLARI...

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?

a) İlköğretim okulu/ortaokul/ imam hatip ortaokulundan mezun olanlar,

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

ç) Rehberlik ve araştırma merkezlerince düzenlenen özel eğitim değerlendirme kurulu raporuyla Açık Öğretim Liselerine yönlendirilerek il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından yerleştirme kararı alınan özel eğitim ihtiyacı olanlardan, bu fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki şartlardan birini taşıyanlar,

d) Yurt dışında öğrenim görüp bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerindeki durumlardan birine denkliğini yaptırmış olanlar yaş şartı aranmaksızın,

e) (a), (b),(c), (ç) ve (d) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan yabancı uyruklular, 7

f) Örgün eğitim kurumlarında kayıtlı olan öğrencilerden ilgili mevzuat hükümlerine göre Bakanlıkça açık öğretim liselerine geçişlerine izin verilenler, kayıt yaptırabilir