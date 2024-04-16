AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | MEB AÖL SINAV SONUÇLARI...

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Sınav sonuçlarına nereden bakılır? soruları öğrenciler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. İşte ayrıntılar...
AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. AÖL 2. dönem sınav sonuçları 17 Nisan 2024 tarihinde yayınlanacak. Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile "aolweb.meb.gov.tr" adresi üzerinden sınav sonuçlarını öğrenebilecek.
AÖL SINAVI DERS GEÇME NOTU KAÇ?
Açık lise sınavlarında 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmeyecek. Yanlış cevaplar doğru yanıtları etkilemezken 45 puan ve üzeri alan adaylar başarılı olacak.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?
a) İlköğretim okulu/ortaokul/ imam hatip ortaokulundan mezun olanlar,
b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,
c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,
ç) Rehberlik ve araştırma merkezlerince düzenlenen özel eğitim değerlendirme kurulu raporuyla Açık Öğretim Liselerine yönlendirilerek il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından yerleştirme kararı alınan özel eğitim ihtiyacı olanlardan, bu fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki şartlardan birini taşıyanlar,
d) Yurt dışında öğrenim görüp bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerindeki durumlardan birine denkliğini yaptırmış olanlar yaş şartı aranmaksızın,
e) (a), (b),(c), (ç) ve (d) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan yabancı uyruklular, 7
f) Örgün eğitim kurumlarında kayıtlı olan öğrencilerden ilgili mevzuat hükümlerine göre Bakanlıkça açık öğretim liselerine geçişlerine izin verilenler, kayıt yaptırabilir