TUS SONUÇLARI SORGULAMA! ÖSYM TUS SONUÇLARI ÖĞRENME EKRANI...

ÖSYM tarafından düzenlenen TUS sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. 17 Mart tarihinde gerçekleşen sınav sonrası adaylar 'TUS sonuçları açıklandı mı? TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorularının yanıtını arıyor. ÖSYM TUS sonuç açıklama tarihini duyurdu. İşte detaylar...
2024 TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS/1) 17 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirildi. TUS sonuçları açıklanma tarihi ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi ile belli oldu.
Buna göre; TUS sınav sonuçları, 17 Nisan 2024 Çarşamba günü açıklanacak.
SINAV SONUÇLARI İLGİLİ DÖNEM İÇİN GEÇERLİ OLACAK
Sınav sonuçları ve sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilen adayların hakları yalnız ilgili sınav dönemi için geçerlidir. Adayların hak kaybı yaşamamaları için bir sonraki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınav Sonuçları açıklanana kadar atamalarının yapılarak uzmanlık eğitimine başlamış olmaları gerekmektedir. Ancak durumu, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 5 inci maddesi kapsamında olan adayların hakları saklıdır.
Adaylar, yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra, yerleştikleri kuruma atanmak için gereken koşulları taşımaları kaydıyla bu kurumlardaki uzmanlık öğrencileri için belirlenen kadrolara atanırlar.