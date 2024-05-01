1 Mayıs’ta bankalar ve kargolar açık mı? Banka ve kargolar bugün çalışıyor mu?

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda kargolar çalışıyor mu? Kargolar bugün teslimat yapacak mı? Bankalar 1 Mayıs'ta açık mı? Bankacılık işlemleri bugün yapılıyor mu? soruları araştırılıyor. İşte kargo ve bankaların 1 Mayıs çalışma durumu...
1 MAYIS'TA KARGOLAR AÇIK MI, DAĞITIM YAPILACAK MI?
Bazı kargo şirketleri, tatil günlerinde de hizmet vermeye devam edebilirken, bazıları ise tatil günlerinde teslimat yapmayabilir veya sınırlı hizmet sunabilir. Bu nedenle, 1 Mayıs'ta kargo şirketlerinin çalışma durumunu doğrulamak için ilgili kargo şirketinin resmi web sitesi veya müşteri hizmetleri kontrol edilebilir.
1 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yıl içerisindeki resmi tatil günleri arasında yer alıyor. 1 Mayıs Çarşamba günü ise resmi tatiller arasında yer aldığı için birçok kurum ve kuruluş faaliyetlerine ara verecek.
Buna göre; 1 Mayıs'ta (yarın) bankalar kapalı olacak. Bankalar bir günlük aranın ardından 2 Mayıs Perşembe günü hizmet vermeye devam edecek.