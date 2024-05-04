Green Card sonuç sorgulama ekranı! 2024 Green Card sonuçları açıklandı mı?

Green Card sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? soruları araştırılıyor. 4-7 Ekim 2023 tarihleri arasında alınan Green Card başvuruları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Peki Green Card başvuru sonuçları nereden öğrenilir? İşte detaylar...
GREEN CARD SONUÇLARI 2024 AÇIKLANDI MI?
Green Card sonuçları açıklanan takvime göre 4 Mayıs Cumartesi günü duyurulacak. Adaylar, dv.program.state.gov adresinden başvuru durumlarını onay numaralarıyla birlikte kontrol edebilecek.
Yapılan açıklamada "DV-2025 Katılımcıları, onay bilgilerini 4 Mayıs 2024 öğle saatlerinden (EDT) itibaren aşağıdaki bağlantı aracılığıyla girebilirler. DV-2025 kayıt dönemi 4 Ekim 2023'te açılır ve 7 Kasım 2023 12:00 EST'de sona erer. DV-2025 Katılımcıların onay numaralarını en az 30 Eylül 2025 tarihine kadar saklamaları gerekmektedir." denildi."
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın DV başvuru sonuçların ayrıca bildirmeyecek veya onay numarası vermeyecek.
Vize mülakatı randevusu ise DV programına seçilenleri yapılacak işlemler hakkında e-posta yoluyla bilgilendirecektir.
Green card sonuçlarını, sadece başvuru yaptığınız esnada size verilen Confirmation numaranızla kontrol edebilirsiniz. Eğer Confirmation numaranızı unuttuysanız, aynı sayfadan bilgilerinizi doğrulayarak Confirmation numaranızı tekrar alabilmeniz de mümkün.
1. http://dvprogram.state.gov adresine girin.
2. Karşınıza çıkan ekranda Mavi renkli "Continue" linkine tıklayın.
3. Karşınıza çıkacak sayfadan Confirmation numarası, Soyadı, Doğum Yılı ve doğrulama kodu yazmanızı isteyen bir form karşınıza çıkacak.
4. En üstteki kutuya 16 Haneli Confirmation numarasını yazın.
5. Bir sonraki kutuya sadece soyadınızı büyük harflerle ve Türkçe karakter kullanmadan yazın (ÇİÜĞŞÖ kullanılmamalıdır.)
6. Üçüncü sıradaki kutuya sadece doğum yılınızı yazın. (Örnek: 1996)
7. Son kutuya ise sayfada size gösterilen 5 haneli doğrulama kodunu yazın.
8. Submit Linkine tıklayın