Green Card sonuç sorgulama ekranı! 2024 Green Card sonuçları açıklandı mı?

GREEN CARD SONUÇLARI 2024 AÇIKLANDI MI?

Green Card sonuçları açıklanan takvime göre 4 Mayıs Cumartesi günü duyurulacak. Adaylar, dv.program.state.gov adresinden başvuru durumlarını onay numaralarıyla birlikte kontrol edebilecek.

Yapılan açıklamada "DV-2025 Katılımcıları, onay bilgilerini 4 Mayıs 2024 öğle saatlerinden (EDT) itibaren aşağıdaki bağlantı aracılığıyla girebilirler. DV-2025 kayıt dönemi 4 Ekim 2023'te açılır ve 7 Kasım 2023 12:00 EST'de sona erer. DV-2025 Katılımcıların onay numaralarını en az 30 Eylül 2025 tarihine kadar saklamaları gerekmektedir." denildi."



ABD Dışişleri Bakanlığı'nın DV başvuru sonuçların ayrıca bildirmeyecek veya onay numarası vermeyecek.



Vize mülakatı randevusu ise DV programına seçilenleri yapılacak işlemler hakkında e-posta yoluyla bilgilendirecektir.