Kenelere dikkat! Vakalar artıyor

Havaların ısınmasıyla birçok ilde Kırım- Kongo Kanamalı Ateşi vakalarında artış yaşanıyor. Bu artışın temel sebeplerinden biri de kene ısırıkları. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Güler Delibalta kırsal alanlarda dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulunarak "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne neden olan keneler kırsal kesimlerde daha fazla risk oluşturuyor. Bu nedenle tarım ve hayvancılık yapanlar ve yeşil alanlarda piknik yapanlar gerekli önlemleri almalı" diye konuştu. Dr. Delibalta, "Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan, hayvancılıkla uğraşan kişilerde daha sık görülür. Hastalık genellikle ateş, üşüme-titreme, baş ağrısı yaygın kas ağrıları, bulantı-kusma, ishal, yüzde kızarıklık, karaciğerde büyüme ve kanama bulguları ile kendini gösterir" şeklinde ifade etti.

YEŞİL ALANDA ÖNLEM

Keneden korunmak için alınacak önlemlerin altını çizen Delibalta, "En önemli konulardan biri önlem almak. Yeşil alanlarda açık renkli uzun ve vücudu örten giysiler tercih edilmeli ve alanlardan dönüldüğünde mutlaka kene kontrolü yapılmalı" diye konuştu.