2024 ÖSYM KPSS BAŞVURU EKRANI! Başvuru nereden nasıl yapılır?

KPSS başvurularının tarihi ve başvuru aşamaları araştırılıyor. 2024 ÖSYM KPSS başvuruları nereden nasıl yapılacak? Kimler başvuruda bulunabilir? KPSS Lisans sınavı ne zaman? soruları merak ediliyor. İşte 2024 KPSS Lisans sınavına dair merak edilenler...
2024 KPSS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
KPSS 2024 lisans ve ÖABT başvuruları 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.
KPSS Ön Lisans başvuruları 13 Haziran - 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.
KPSS Ortaöğretim başvuruları 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.
KPSS DHBT başvuruları 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak.
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KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.
KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ve ÖABT sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.
KPSS SINAV (BAŞVURU) ÜCRETİ 2024 NE KADAR OLDU?
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 350,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 235,00 TL ÖABT (Her Bir Oturum İçin) : 350,00 TL
BAŞVURU İŞLEMLERİ
Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Başvurular, elektronik ortamda alınacaktır