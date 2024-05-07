Beton tankeri minibüsü biçti: 9 ölü, 11 yaralı

GAZİANTEP'İN İslahiye ilçesi Hassa yolu mevkiinde meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre, Hatay'ın Hassa ilçesi istikametinden Gaziantep'in İslahiye ilçesine giden Mehmet G. yönetimindeki beton tankeri sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

TANKERİN karşı şeride geçerek, seyir halinde olan Latif Örs yönetimindeki yolcu minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs yoldan çıkarak yan yattı. Kazada minibüste bulunan ve çoğunun öğrenci olduğu öğrenilen 9 kişi hayatını kaybederken 11 kişi yaralandı.

Kazanın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı. İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını ve 3 cumhuriyet savcısının da görevlendirildiğini kaydetti. Yılmaz Tunç ayrıca hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.