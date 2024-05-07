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Haberler Yaşam İkinci el kozmetik tehlike saçıyor

İkinci el kozmetik tehlike saçıyor

HABER MERKEZİ
İkinci el kozmetik tehlike saçıyor

ÜRÜNLERİN fiyatlarının artmasından dolayı özellikle kadınların yoğun ilgi gösterdiği kozmetik ürünlere erişim konusunda sorunlar yaşanmaya başladı. Yüksek fiyatlı makyaj malzemelerine ulaşamayan tüketici, ikinci el kozmetik ürünlerine yöneldi. Online ikinci el satış platformlarında kullanılmış makyaj ürünlerinin satılmaya başlandığı görüldü.

Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği Başkanı Levent Kahrıman, ikinci el ürünlerin kullanılmasının ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğini söyledi. Kahrıman açıklamasında "Cilde temas eden ürünü alıp kullanmak birçok risk barındırıyor. Öte yandan aldığınız ambalaj içinde başka bir ürün olabilir" diye konuştu.

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