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Haberler Yaşam 8 Mayıs Çarşamba İzmir hava durumu! Bugün Ege'de hava nasıl olacak?

8 Mayıs Çarşamba İzmir hava durumu! Bugün Ege'de hava nasıl olacak?

Son dakika haberleri... Bugün İzmir'de yağış bekleniyor mu? Sıcaklıklar artacak mı? Hangi illerde yağmur var? soruları plan yapacaklar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji bugüne ait hava durumunu yayınladı. Buna göre Ege'de bugün havanın parçalı ve az bulutlu, zamanla Güney Ege'nin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte 8 Mayıs Çarşamba hava durumu...

HABER MERKEZİ
8 Mayıs Çarşamba İzmir hava durumu! Bugün Ege’de hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı ve güney kesimlerde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

8 Mayıs Çarşamba İzmir hava durumu! Bugün Ege’de hava nasıl olacak?

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla Güney Ege'nin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

UŞAK °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

8 Mayıs Çarşamba İzmir hava durumu! Bugün Ege’de hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Trakya'nın kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 28°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 26°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

8 Mayıs Çarşamba İzmir hava durumu! Bugün Ege’de hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 25°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

HATAY °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

8 Mayıs Çarşamba İzmir hava durumu! Bugün Ege’de hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 19°C

Az bulutlu

8 Mayıs Çarşamba İzmir hava durumu! Bugün Ege’de hava nasıl olacak?

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

8 Mayıs Çarşamba İzmir hava durumu! Bugün Ege’de hava nasıl olacak?

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 23°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Az bulutlu

TOKAT °C, 22°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Az bulutlu

8 Mayıs Çarşamba İzmir hava durumu! Bugün Ege’de hava nasıl olacak?

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, doğusunun parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

KARS °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı

MALATYA °C, 21°C

Az bulutlu

VAN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

8 Mayıs Çarşamba İzmir hava durumu! Bugün Ege’de hava nasıl olacak?

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

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