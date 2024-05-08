MEB ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI VE TABAN PUANLARI! ATAMA TARİHİ NE ZAMAN?

ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU TARİHLERİ

Millî Eğitim Bakanlığınca, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımları da açıklandı. Buna göre sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20- 31 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri, 10 Haziran'da ilan edilecek, adayların gireceği sözlü sınavlar ise 1 Temmuz tarihinden itibaren başlayacak.

HANGİ BRANŞTAN NE KADAR ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK?

Bakan Tekin, en çok atama yapmayı planladıkları 5 alanı sıralayarak sınıf öğretmenliği için 3 bin 263, özel eğitim öğretmenliği için 2 bin 499, rehberlik için 1.597, din kültürü ve ahlak bilgisi için 1.594 ve İngilizce için 968 atamanın yapılacağını bildirdi.