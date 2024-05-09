İniş takımları açılmayan uçak, gövdesi üzerine indi

İSTANBUL Havalimanı'nda Fedex Havayolları'na ait kargo uçağı ön iniş takımları açılmayınca gövdesinin üzerine iniş yapmıştı. Önce arkada tekerleri açılan uçağın gövdesinin üzerine inerek faciadan dönülen anlar sonrasında itfaiye ekiplerinin uçağa hızlı bir şekilde müdahalede bulunmuştu. Ekiplerin olay yerinde incelemelerini sürdürdüğü uçağın pistten kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Olayın gerçekleştiği pist geçici dün saat 15:00'a kadar kapatıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, İGA Hava Tarafı Operasyon Direktörü Ozan Karakış, " Havalimanı yangın söndürme ve kaza kırım kurtarma ekipleri 12-13'ncü saniyede sürtünmeden dolayı ortaya çıkan kıvılcımları ve olayın daha vahim hale gelmemesi için yangın söndürme işlemlerini uyguladılar. Uçak içerisindeki her iki pilot, bir kaç dakika içerisinde sakin bir şekilde uçak içerisinden kokpit camından tahliye edildi" dedi.