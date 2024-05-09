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Haberler Yaşam Kristalleşme oluşan dondurma tüketilmemeli

Kristalleşme oluşan dondurma tüketilmemeli

HABER MERKEZİ
Kristalleşme oluşan dondurma tüketilmemeli
GIDA Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Toprak, yüksek kalsiyum içeriğinin yanı sıra besin değeri yüksek bir tatlı olan dondurmayı tüketirken dikkat edilmesi gerekenleri anlatarak, "Üründe erime ya da yumuşama olup olmadığı kontrol edilmeli. Kristalleşme oluşan yani eridikten sonra tekrar dondurulmuş ürünler kesinlikle tüketilmemeli. Eğer kutulu dondurma alıp evde tüketeceksek, alışverişin en sonunda alıp hızlıca eve götürüp dondurucuya koymak lazım. Süt ürünü olduğu için ciddi bir gıda zehirlenmesine yol açabilir" dedi.
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