Bakan Göktaş’tan ‘Anneler Günü’ mektubu

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, kadın mevkidaşlarına ve uluslararası kuruluşların üst düzey kadın temsilcilerine Anneler Günü dolayısıyla yazdığı mektupta, Gazze başta olmak üzere çatışma altındaki bölgelerde yalayan annelerin durumuna dikkati çekti. Göktaş, dünya genelindeki bazı kadın bakanlarla Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası kuruluşların üst düzey kadın temsilcilerine hitaben bir mektup kaleme aldı. Annelerin sonsuz gücü ve şefkatinin toplumların dokusunu zenginleştirdiğini belirten Göktaş, mektubunda Gazze başta olmak üzere çatışma altındaki bölgelerde yaşayan annelerin durumuna da ayrı vurgu yaptı. İsrail'in saldırılarının ortasında akıl almaz zorluklara göğüs geren Filistinli annelerin direncine dikkati çeken Göktaş, "Filistinli annelerle dayanışma içinde olalım ve her annenin çocuğunu güvenli ve huzur içinde yetiştirebileceği bir dünya sağlamak için kararlı adımlar atalım" dedi.