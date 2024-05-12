AK Partili Gülver borcu itirazsız kabul etti!

EDİRNE'NİN Keşan ilçesine bağlı Beğendik beldesinde seçimleri kazanarak belediyeyi CHP'den teslim alan AK Partili Ferat Gülver, belediyenin borçlarını ilan ederken "Okudum, anladım, kabul ettim" dedi. CHP'nin kazandığı AK Partili belediyelerde dev afişlerle borçlar ilan edilirken Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Beğendik beldesinde bunun tersi yaşandı.

HİZMETE TALİBİZ

AK Parti'den Beğendik Belediye Başkan Adayı olan Gazeteci Ferat Gülver, borçlu devraldığı belde belediyesiyle ilgili olarak sosyal medyada yaptığı duyuruda "Özellikle bazı CHP'li muhalefet belediyelerde dev pankartlar asılarak 5 yıl hizmet etmeyeceklerini ilan ediyorlar aslında. Adama sorarlar, 'Niye aday oldun öyleyse?' Biz Beyendik için hizmete talip olduk ve borcu da harcı da kabul ettik. 'Okudum, anladım, kabul ettim' diyerek imzaladık" dedi.