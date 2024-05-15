Sıfır Atık Projesi ödül aldı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen 'Sıfır Atık' projesi, Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA) Ödülü'ne değer görüldü. Ödülü, Emine Erdoğan'ın adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki alacak. 2017'de başlatılan 'Sıfır Atık' projesi, atık üretimini azaltarak, geri dönüşümü teşvik eden ve doğal kaynakları koruyarak daha temiz ve sürdürülebilir bir Türkiye oluşturmaya yönelik çalışmaları ile AKDENİZ-PA Ödülü'ne değer görüldü.

"TEBRİK EDİYORUM"

BAKAN Özhaseki, ödülü Portekiz'in Braga şehrinde bugün gerçekleştirilecek özel törenle alacak. Öte yandan Emine Erdoğan, Tekirdağ'daki bir ilkokulun bahçesinde kompost gübreyle çilek yetiştiren öğrencileri tebrik etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tekirdağ'da Ticaret Borsası İlkokulunun bahçesinde, minik ellerin emeğiyle filizlenen bir mucize var. Bu mucizenin emektarları hepimize, kompostun sürdürülebilir bir çözüm olduğunu, toprağa hayat verdiğini ve gelecek nesiller için daha sağlıklı bir dünya oluşturduğunu ispatlıyor. Bu anlamlı projeyi hayata geçiren eğitimcilerimizi ve doğayla uyumlu bir yaşamı benimseyen sevgili öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum" dedi.