Genç matematikçilerden uluslararası başarı

SİNGAPUR ve Asya Okulları Matematik Olimpiyatı'nda, Fethiye BİLSEM öğrencileri uluslararası başarıya imza attı. Muğla Fethiye'den genç matematik dehaları, 24 Mart'ta gerçekleştirilen Singapur ve Asya Okulları Matematik Olimpiyatı'nda (SASMO) büyük bir başarı elde ederek, altın, gümüş ve bronz madalyaların sahibi oldular. 2006 yılından bu yana Asya'nın en prestijli matematik yarışmalarından biri olarak kabul edilen SASMO'da, Fethiye BİLSEM öğrencileri Zeynep Kara, Ateş Tunç Gürkurt ve Likya Nil Türel altın madalya kazanırken, Miraç Öztürk, Ecrin Gezgin, Beren Balcı, Ayşe Tosunağaoğlu, Eymen Eskin ve Arel Mede gümüş madalya, Aydın Şener, Nail Eren Semerci, Ceren Kurtaran, Cengiz Sarıca, Bilge Su Çağman, Belis Çakıcı, Tardu Çelik ve Elif Mercan Pisili ise bronz madalya ile yarışmayı tamamladı.