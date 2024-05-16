‘Kuraklığın çaresi güneşteki patlamalar’

TÜRKİYE Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, NASA'nın da duyurusunu yaptığı son yıllarda yaşanan en önemli güneş patlamasının kuraklığa karşı olumlu etki yaratacağını söyledi. Prof. Dr. Yaşar, "Sıcaklığın ana nedeni güneşteki patlamalardır. Patlama sayısı ve büyüklüğü ne kadar artarsa, biz o kadar güneşten enerji alırız ve enerjiye bağlı olarak daha çok ısınırız. Isınmaya bağlı olarak da buharlaşma artar ve sonuçta yağmur artar. Kuraklığın en büyük çaresi, güneşteki patlamalardır" dedi. Prof. Dr. Yaşari konuşmasını şöyle sürdürdü: "Patlamanın büyüklüğü ve sayısı ne kadar artarsa, yağmur olarak şahane bir dönem geçiririz. Çünkü sıcaklık artacaktır, buna bağlı olarak da yağış ve verimlilik de artacaktır. Güneş patlaması ne kadar artarsa daha az kuraklık çekeriz. Yani kuraklığın en büyük çaresi, güneşteki patlamalardır. Dünyanın ne kadar sıcak ya da soğuk olacağına güneşteki patlamalar karar verir."