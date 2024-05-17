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Haberler Yaşam Bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB 2024 bursluluk sınav sonuçları...

Bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB 2024 bursluluk sınav sonuçları...

2024 MEB Bursluluk sınavının sonuçları açıklandı mı? Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları sınava katılan öğrenciler tarafından araştırılıyor. MEB sınav sonuç tarihini duyurdu. İşte 2024 MEB bursluluk sınav sonucu sorgulama ekranı...

HABER MERKEZİ
Bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB 2024 bursluluk sınav sonuçları...

21 Nisan'da yapılan bursluluk sınavına katılan öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? 2024 Bursluluk sınavının sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları araştırılıyor. İşte 2024 MEB bursluluk sınavı sonuç açıklama tarihi...

Bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB 2024 bursluluk sınav sonuçları...

2024 BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek

BURSLULUK SINAVI CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

Bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB 2024 bursluluk sınav sonuçları...

BURSLULUK BAŞLANGICI
Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir. Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun'un 7 nci maddesinde belirtilen "Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez." hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.

Bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB 2024 bursluluk sınav sonuçları...

BURSUN DEVAMI, KESİLMESİ VE İTİRAZLAR
Bursun devamı, kesilmesi ve itirazlara ilişkin iş ve işlemler Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nin 18 inci maddesine göre yapılacaktır

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