MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI! Başvuru şartları neler?

Son dakika haberleri... MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama başvuruları bugün başlıyor. Binlerce aday başvuru şartlarını ve başvuruların nasıl yapılacağını araştırıyor. Yayınlanan kılavuza göre atamalar ilkatama.meb.gov.tr adresinden Elektronik Başvuru Formu doldurmak suretiyle yapılacak. Adaylar başvuru sistemine e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapacaklar. İşte MEB sözleşmeli öğretmenlik başvuru ekranı...
Başvuru Şartları
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
3. Mezun olunan yükseköğretim programı, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmak,
5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak
6. 2023 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10, KPSSP121, KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
8. Bakanlığımıza 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,
9. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilenler bakımından, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1'inci maddesinde sayılan istisnalar hariç olmak üzere başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,
10. Hâlen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak şartları aranacaktır.
Bölümlerin hepsi için taban puanı 50 olarak belirlendi. MEB tarafından paylaşılan branş ve sayıları şöyle:
Beden Eğitimi Öğretmenliği: 320
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 1.594
Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektrik: 325
İngilizce Öğretmenliği: 968
Türkçe Öğretmenliği: 804
Kimya / Kimya Teknolojisi: 468
Okul Öncesi Öğretmenliği: 903
Özel Eğitim Öğretmenliği: 2.499
Rehberlik: 1.597
Sınıf Öğretmenliği: 3.263