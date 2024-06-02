MEB LGS NE ZAMAN SAAT KAÇTA? LGS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

LGS saat kaçta yapılacak? LGS kaç saat sürecek? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS giriş belgesi nereden alınacak? LGS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? soruları merak ediliyor. İki oturum halinde uygulanacak sınavda, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve oturumlar aynı gün tamamlanacak. İşte 2024 MEB LGS sınavına dair tüm detaylar...
2024 MEB LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
LGS kapsamındaki merkezî sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşılabilecek.
Fotoğraflı Sınav Giriş Belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınacak ve onaylanarak öğrencilere ulaştırılacak.
ÖĞRENCİLER, FOTOĞRAFLI GİRİŞ BELGELERİ VE GEÇERLİ KİMLİK BELGELERİ İLE ALINACAK
LGS merkezî sınavına katılacak öğrencilerin fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 24 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlüklerince onaylanarak öğrencilere teslim edilmeye başlandı.
Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alırken öğrenciler sınava fotoğraflı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgeleri ile kabul edilecek.
SONUÇLAR, 28 HAZİRAN'DA AÇIKLANACAK
Sınav sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak ve aynı gün Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak.
LGS'DE KALEM VE SİLGİ VERİLECEK Mİ?
Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.
2024 LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2024 LGS bu yıl 2 Haziran Pazar günü uygulanacak. LGS Türkiye saati ile 09.30'da başlayacak. Birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacak.
Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.