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Haberler Yaşam Aşure günü ne zaman 2024? Aşure günü hangi güne denk geliyor?

Aşure günü ne zaman 2024? Aşure günü hangi güne denk geliyor?

Aşure günü ne zaman? Aşure günü bu yıl ne zaman başlayacak? sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. Muharrem ayının onuncu gününe denk gelen aşure günü, bu yıl Temmuz ayının son haftalarına denk geliyor. İşte 2024 Muharrem ayı ile aşure günü tarihi...

HABER MERKEZİ
Aşure günü ne zaman 2024? Aşure günü hangi güne denk geliyor?

Hz. Musa'nın kurtuluşu, Hz. Hüseyin'in şehir edilmesi gibi olayların yaşandığı aşure günü ve Muharrem ayının ne zaman olduğu Müslüman alemi tarafından araştırılıyor. İşte 2024 aşure günü tarihi...

Aşure günü ne zaman 2024? Aşure günü hangi güne denk geliyor?

2024 MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vakit hesaplarına göre, 2024 hicri yılbaşı tarihi belli oldu.

Buna göre; Bu yıl hicri yılbaşı, 7 Temmuz 2024 Pazar gününe denk geliyor.

Muharrem ayı, 7 Temmuz 2024 Pazar günü idrak edilecek. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günü dolayısıyla yılbaşı olacak.

Aşure günü ne zaman 2024? Aşure günü hangi güne denk geliyor?

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

17 Temmuz 2024 tarihinde ise aşure günü ihya edilecek.

MUHARREM AYINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ HADİSELER

- Hz. Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi,

- Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi,

- Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması,

- Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması,

- Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması,

Aşure günü ne zaman 2024? Aşure günü hangi güne denk geliyor?

Hz. Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi,

- Hz. Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması,

- Hz. Yunus'un balığın karnından çıkması,

- Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi

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