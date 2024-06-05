Karneler ne zaman verilecek? 2024 MEB karne tarihi...

Son dakika haberleri... 2024 karne tarihleri belli oldu mu? MEB karneler ne zaman verilecek? soruları Haziran ayında en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'nın da yaklaşması ile birlikte özellikle tatil planı olanlar karne tarihlerini araştırıyor. İşte 2024 karne tarihi...
2024 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 iş takvimi sonrasında okullardaki tatil tarihleri belli olmuştu.
Buna göre; Okullar bu yıl 14 Haziran Cuma günü kapanacak.
MEB YENİ DÖNEM TAKVİMİ 2024-2025
2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024'te başlayacak.
2024-2025 eğitim öğretim yılı ilk ara tatil 11-15 Kasım tarihleri arasında olacak.
Yarıyıl tatili 20-31 Ocak tarihleri arasında yapılacak.
İkinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.
Yeni eğitim öğretim yılı içerisinde okullar 20 Haziran Cuma günü sona erecek.