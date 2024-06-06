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Haberler Yaşam YKS saatleri | TYT, AYT, YDT sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

YKS saatleri | TYT, AYT, YDT sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

YKS (TYT, AYT, YDT) sınavı 8-9 Haziran 2024 günü saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? sorularının yanıtı milyonlarda aday tarafından araştırıyor. İşte üç oturumda sonlanacak olan sınav YKS oturumlarına dair tüm detaylar...

HABER MERKEZİ
YKS saatleri | TYT, AYT, YDT sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

Önümüzdeki hafta sonu gerçekleşecek olan YKS (TYT, AYT, YDT) sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? sorularının yanıtı merak ediliyor. Adaylar, TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testi) için saat 10.00'dan sonra, YDT (Yabancı Dil Testi) için 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

YKS saatleri | TYT, AYT, YDT sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

YKS adaylarının sınava gelirken sınava giriş ve fotoğraflı geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 3 milyon 120 bin 878, Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 2 milyon 19 bin 709 ve aynı gün gerçekleşecek son oturum Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 233 bin 389 aday katılacak.

Sınav 81 ildeki 245 sınav merkezi ile KKTC Lefkoşa ve Hırvatistan Zagreb'de yapılacak.

YKS saatleri | TYT, AYT, YDT sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

TYT SAATİ VE SÜRESİ

YKS'nin 8 Haziran saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT, 165 dakika sürecek. Sınavda adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri'nden 120 soru yöneltilecek.

YKS saatleri | TYT, AYT, YDT sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

AYT SAATİ VE SÜRESİ

Sınavın ikinci oturumu AYT ise 9 Haziran saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 160 soruluk kitapçık verilecek.

YKS saatleri | TYT, AYT, YDT sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

YDT SAATİ VE SÜRESİ

Üçüncü ve son oturum YDT ise aynı gün saat 15.45'te başlayacak. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak 120 dakikalık sınavda, adaylara başvuruda bulundukları yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

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