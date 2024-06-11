‘Bu ülkede Aybüke öğretmenler bitmez’

BATMAN'IN Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, vefatının 7. yıl dönümünde Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Osmancık Şehitliği'nde Aybüke öğretmen için düzenlenen anma programına katıldı. Şehit öğretmenin babası Sadık Yalçın, "Bu ülkede Aybükeler bitmez" dedi. Şehit Aybüke öğretmenin mezarı başında annesi Zehra Yalçın, babası Sadık Yalçın ve kardeşi Aybar Yalçın ile birlikte dua eden Bakan Tekin, daha sonra şehit öğretmenin mezarına karanfil bıraktı. Programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Anma programına Çorum Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın katıldı.