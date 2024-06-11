MEB il dışı atama sonuçları sorgulama ekranı...

MEB il dışı atama sonuçları açıklandı mı? İl dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları tercihte bulunan öğretmenler tarafından araştırılıyor. Yapılan son dakika açıklamasına göre MEB il dışı atama sonuçlarını duyurdu. İşte MEBBİS il dışı atama sonuçları sorgulama ekranı...

MEB İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

MEB'in il dışı yer değiştirme sonuçları açıklandı.

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41 ADET TERCİH HAKKI BULUNUYOR

İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, 41'inci seçenek olarak ise bir il tercih etme hakkı verilecek. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenemeyecek. Bunlardan 41'inci seçeneği işaretleyenler yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacak.