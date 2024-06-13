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Haberler Yaşam Yaz tatili için son ders zili yarın çalacak

Yaz tatili için son ders zili yarın çalacak

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyondan fazla öğrenci, yarın yaz tatiline girecek. Öğrencilere, ders notlarının yanı sıra sosyal etkinliklere katılım durumlarının da işleneceği yeni tasarımlı karneler dağıtılacak.

HABER MERKEZİ
Yaz tatili için son ders zili yarın çalacak
MEB, 1 Temmuz itibarıyla ilkokul 2. sınıftan itibaren tüm kademelerdeki öğrenciler için "spor", "görsel sanatlar", "müzik" ve "bilişim" olmak üzere 4 alanda ücretsiz yaz okulları açacak. Yaz okullarının yanında ortaokul 8. ve lise 11-12. sınıf öğrencileri için akademik derslere yönelik destekleme ve yetiştirme kursları verilecek. Ortaokul ve ortaöğretim kurumlarındaki kurslar, il ve ilçe merkez komisyonları tarafından belirlenen eğitim merkezlerinde açılacak. Kurslara devam eden öğrenci ve kursiyerden kurs ücreti alınmayacak. Yaz okulları kapsamında "spor" alanını seçecek öğrencilere, atletizm, basketbol, okçuluk, futbol, yüzme, voleybol, hentbol, masa tenisi, halk oyunları, satranç tercihleri sunulacak.
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