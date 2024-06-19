Kargolar ne zaman açılacak? Kargolar yarın çalışıyor mu?

Kargolar bugün açık mı? Kargolar ne zaman açılacak? Kargoların tatili ne zaman bitiyor? Kargolar 20 Haziran Perşembe günü açık mı? soruları kargo bekleyenler tarafından araştırılıyor. İşte merak edilenler...

KARGOLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bayram tatili sonrasında kargo alımları ve dağıtımları 20 Haziran Perşembe günü kaldığı yerden devam edecek.

Kamu çalışanları için söz konusu olan idari izin 23 Haziran günü noktalanıyor. Böylece PTT kargo da 24 Haziran Pazartesi çalışıyor olacak.

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT şubeleri haftanın beş günü sabah 08:30'den ve 17.30'a kadar mesai yapıyor. 12.30 - 13.30 saatlerinde öğle arasına giriyor.

PTT'nin bazı şubeleri 13:30'a kadar sadece cumartesi açık oluyor.

Hafta içi: 08.30- 17.30

Öğle arası: 12.30- 13.30