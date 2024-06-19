  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Kargolar ne zaman açılacak? Kargolar yarın çalışıyor mu?

Kargolar ne zaman açılacak? Kargolar yarın çalışıyor mu?

Kurban Bayramı boyunca kapalı olan kargoların ne zaman açılacağı özellikle gönderileri olanlar tarafından merak ediliyor. Kargolar ne zaman açılacak? Kargolar yarın (20 Haziran) açık mı? araştırılıyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ
Kargolar ne zaman açılacak? Kargolar yarın çalışıyor mu?

Kargolar bugün açık mı? Kargolar ne zaman açılacak? Kargoların tatili ne zaman bitiyor? Kargolar 20 Haziran Perşembe günü açık mı? soruları kargo bekleyenler tarafından araştırılıyor. İşte merak edilenler...

KARGOLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bayram tatili sonrasında kargo alımları ve dağıtımları 20 Haziran Perşembe günü kaldığı yerden devam edecek.

Kamu çalışanları için söz konusu olan idari izin 23 Haziran günü noktalanıyor. Böylece PTT kargo da 24 Haziran Pazartesi çalışıyor olacak.

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT şubeleri haftanın beş günü sabah 08:30'den ve 17.30'a kadar mesai yapıyor. 12.30 - 13.30 saatlerinde öğle arasına giriyor.

PTT'nin bazı şubeleri 13:30'a kadar sadece cumartesi açık oluyor.

Hafta içi: 08.30- 17.30

Öğle arası: 12.30- 13.30

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA