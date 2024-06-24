Faili meçhul cinayetleri polis müfettişleri çözecek

İçişleri bakanlığı talimatı ile İzmir İstanbul, Ankara, Bursa ve Adana üzere olmak üzere beş bölgede bulunan binin üzerinde Teftiş Kurulu Başkanlığı'na bağlı polis başmüfettişleri, faali meçhul cinayet dosyalarını inceleyecek. Birinci sınıf emniyet müdürü olan polis başmüfettişleri tarafından ele alınacak dosyalar teker teker aydınlatılarak kamuoyuna açıklanacak.

İzmir'de görev yapan 120'ye yakın polis başmüfettişi zaman aşımına uğramayan cinayet dosyalarını teker teker raflardan indirip failleri yakalayarak adalete teslim etmek için kurulacak özel ekiplerin başında yer alacak.

YENİ BİR YÖNTEM

Yurt genelinde faili meçhul kalan tüm cinayet olaylarının aydınlatılması için ilk kez büyük bir adım atılıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatı ve Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız'ın koordinasyonunda son bir yılda suç örgütlerine yönelik bin 451 operasyonda, 585 suç örgütünün çökertilmesinin ardından, Emniyet Teşkilatı bu kez yeni bir yöntem denemeye hazırlanıyor.

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa ve Adana başta olmak üzere, beş bölgede bulunan Teftiş Kurulu Başkanlığı'na bağlı binin üzerindeki polis başmüfettişleri, faali meçhul cinayet dosyalarını tek tek inceleyecek. Birinci sınıf emniyet müdürü olan polis başmüfettişleri tarafından ele alınacak dosyalar, teker teker aydınlatılarak kamuoyuna açıklanacak.