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Haberler Yaşam LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MEB LGS sonuç sorgulama ekranı...

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MEB LGS sonuç sorgulama ekranı...

LGS sınav sonuçları açıklandı mı? MEB LGS sınav sonuçlarını ne zaman açıklayacak? 2024 LGS sonuçları belli oldu mu? soruları araştırılıyor. Sınava katılan binlerce öğrenci sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe kilitlendi. İşte 2024 LGS sonuçları açıklama tarihi...

HABER MERKEZİ
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MEB LGS sonuç sorgulama ekranı...

2 Haziran tarihinde yapılan LGS sınavına katılan öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. 'LGS sınav sonuçları açıklandı' açıklamasını bekleyen öğrencilerin aramaları sürüyor. Peki MEB LGS sonuçlarını ne zaman duyuracak? İşte 2024 MEB LGS sonuç tarihi...

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

LGS sonuçları MEB'in yayımladığı kılavuza göre 28 Haziran 2024 tarihinde açıklanacak.

Merkezî Sınav sonuçları https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde ve başvurusu olmadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,

c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

d. Geçerli kimlik belgesinin ve fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması, f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

g. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi'nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

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