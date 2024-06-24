Şehit Mehmet Ali Horoz’un vasiyeti yerine getirildi

PENÇE-KİLİT Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un "Afrika ülkesinde su kuyusu açtırılması" vasiyeti, Azerbaycanlı hayırsever aile tarafından yerine getirildi. Üniversite eğitimi için geldiği Kahramanmaraş'a yerleşen 30 yaşındaki Azerbaycanlı Tural Şahbazlı, Kurban Bayramı tatili için ülkesine gittiği sırada, Piyade Astsubay Çavuş Horoz'un şehit olduğunu ve bir Afrika'da ülkesinde su kuyusu yaptırılması vasiyetinin bulunduğunu öğrendi.

Azerbaycan'daki ailesiyle istişare eden Şahbazlı, Afrika'nın Kamerun bölgesinde yaptırdıkları ve bitme aşamasına gelen su kuyusuna şehit Horoz'un ismini verme kararı aldı. Türkiye'ye dönen Şahbazlı, şehit Horoz'un ailesini ziyaret ederek, hem taziyelerini iletti hem de tamamlanan su kuyusuna Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un adını verdikleri videoyu şehit babası Kalender Horoz'a izletti. Şehidin babası Kalender Horoz, Türkiye'nin her tarafından oğlunun vasiyetini yerine getirenlere teşekkür etti.