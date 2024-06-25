Yalçın Özbey sırlarıyla öldü

Abdi İpekçi'nin 1 Şubat 1979'da evinin bulunduğu sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesi olayında adı geçen Yalçın Özbey önceki gün 69 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir kanser tedavisi gören Özbey'in cenazesi bugün Taşoluk Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

BELÇİKA'DA YAŞADI

Dönemin en sarsıcı olaylarından biri olan cinayeti işleyen Mehmet Ali Ağca'nın verdiği ifadede ismi geçen Özbey, İpekçi'nin dışında Papa suikastının da kilit ismiydi. Öte yandan cinayetin ardından yakalanan Mehmet Ali Ağca, verdiği ifadesinde Abdi İpekçi'ye 5-6 el ateş ettiğini söyledi. Ancak olay yerinde 9 adet boş kovan bulunmuştu. Bu durumda suikastte ikinci bir kişinin olduğu iddia edildi. İlk iddialara göre, Oral Çelik ile Mehmet Şener suikastı beraber tasarlamış, Mehmet Ali Ağca da tetikçi olarak sonradan aralarına katılmıştı. Ağca cezaevindeyken Abdi İpekçi'yi Yalçın Özbey'in öldürdüğünü söyledi. Özbey ise 1983 yılında Almanya'da işlettiği lokalde gözaltına alındı ve 2 ay sonra salıverildi.

Uzun yıllar Belçika'da yaşayan Özbey'in, Ağca'nın 13 Mayıs 1981'de Papa 2. Jean Paul'e yönelik suikast girişimi sırasında da Vatikan'da olduğu öne sürülmüştü. Yalçın Özbey verdiği bir röportajda, "Daha önce ülkeme gitmediğime pişmanım. Türkiye'de suçlansam da cezama razıydım. Dönmememin birçok etkenleri var. 30 yıl kendimi sürgünde hissettim. Ne acı ki vatanıma dönmek istedim dönemedim. Bunda da medyanın büyük payı var" iddiasında bulunmuştu.