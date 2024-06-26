Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu

Milli Eğitim Akademisi kurulmasını da içeren Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Abdullah Güler şöyle konuştu:

"Toplam 39 maddeden oluşuyor. 3 tane de geçici maddemiz var. Uzun zamandır çalışma içerisindeydik. Emeği geçen bütün milletvekillerimize teşekkür ediyorum.

Medeniyetimiz öğretmenleri her zaman ayrı bir yere koymakta. MEB gerek bütçesiyle gerek merkez ve taşra teşkilatlarındaki personel sayısıyla nicelik olarak ülkemizdeki en büyük kamu kurumlarından. Ayrıca çocuklarımızın eğitilmesi ve geleceğe hazırlanması için taşıdığı öneme binaen nicel büyüklüğün yanına nitel yeterliliğin de eklenmesi olmazsa olmaz olarak şu andaki yasa teklifindeki hazırlığımızın temeli teşkil etmektedir. İşte nitelik bakımından yeterlilik en çok da milli eğitim sisteminin taşıyıcı kolonu olan öğretmenler için hayati önem arz etmektedir."