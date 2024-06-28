Kıyı şeridinde işgalcilere geçit yok

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın başlattığı 'Denizler Halkındır' projesi kapsamında turizm cenneti Bodrum'da kıyı işgallerine karşı denetimler sıkı bir şekilde sürüyor. Denetimlerde, kıyı işgali yapan konteyner, beton, duvar ve iskeleler kaldırıldı, işletmeler hakkına gerekli işlemler başlatıldı.

Denetimler kapsamında Bodrum Bitez mahallesinde, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki kıyı alanına koyulan konteyner, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Muğla İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldırıldı. Yalıkavak mahallesinde ise devletin hüküm ve tasarrufu altındaki kıyı alanında iki ayrı işletme tarafından yapılan kıyıya erişimi engelleyecek duvar ve beton zemin işgaller söküldü. Türkbükü mahallesinde de bir işletmenin yaptığı ve iskelesinin çevresini perde ile kapatmak suretiyle girişi engelleyici unsurlar kaldırıldı.