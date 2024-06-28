ÖSYM 2024 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin 30 Haziran 2024 tarihinde uygulayacak olduğu DGS (Dikey Geçiş Sınacı) sabah saat 10:15'te başlayacak. Sınav için adaylar 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınava katılım sağlayacak olan adayların gündemindeki bir diğer konu ise sonuç tarihi. İşte merak edilen sorunun yanıtı...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli oldu. Söz konusu sınavın sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.