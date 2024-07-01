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Haberler Yaşam Mesleğini bırakıp keçi sürüsü sahibi oldu

Mesleğini bırakıp keçi sürüsü sahibi oldu

15 sene kadın kuaförlüğü yapan 48 yaşındaki Kezban Ayyer, mesleğini bırakarak keçi sürüsünün sahibi oldu.

HABER MERKEZİ
Mesleğini bırakıp keçi sürüsü sahibi oldu
BİLECİK'İN Pazaryeri ilçesinde kuaförlüğü bırakıp 5 yıldır Halep keçisi yetiştiren Kezban Ayyer, haftanın 7 günü hayvanlarıyla ilgileniyor. Bozüyük ilçesinde 15 sene kadın kuaförlüğü yapan 2 çocuk annesi 48 yaşındaki Ayyer, 2019'da bir arkadaşının kızının inek sütüne alerjisi olduğunun ortaya çıkması, doktorunun keçi sütü tavsiye etmesi üzerine bu ürünün arayışına girdi. Keçi sütü bulmakta zorlanan Ayyer, bu sütle beslenmesi gereken kişilere yardımcı olabilmek ve ürüne erişimi kolaylaştırmak için kuaförlüğü bırakarak yetiştiricilik yapmaya karar verdi. Ayyer, gelecekte geniş bir ağıl bulup üretim kapasitesini artırmak istediğini sözlerine ekledi.
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