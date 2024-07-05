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Haberler Yaşam Deniz Akkaya’ya 4 yıla kadar hapis cezası istemi

Deniz Akkaya’ya 4 yıla kadar hapis cezası istemi

HABER MERKEZİ
Deniz Akkaya’ya 4 yıla kadar hapis cezası istemi

ESKİ manken Deniz Akkaya'nın 16 yaşındaki kızı A.Ö.'ye şiddet uyguladığı iddiası ortaya atılmıştı. İddialar sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı. Düzenlenen iddianamede, Deniz Akkaya'nın kızı A.Ö.'ye karşı, 'Altsoya karşı silahla kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. İddianamede, Akkaya'nın kızı A.Ö.'nün şikayetinden vazgeçtiği aktarıldı. Dosyanın kamu davasına dönüşmesinden dolayı Akkaya hakkında iddianame düzenlediği ve İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildiği belirtildi. İddianame kabul edilirse Deniz Akkaya'nın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Deniz Akkaya'nın 'Altsoya karşı silahla kasten yaralama' suçundan 4 yıla kadar hapsi istenildi.

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