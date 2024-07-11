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Haberler Yaşam MSB açıkladı! 2024'ün 2. yarısı için bedelli askerlik ücreti belli oldu

MSB açıkladı! 2024'ün 2. yarısı için bedelli askerlik ücreti belli oldu

Son dakika haberleri.... Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretinin değiştiğini duyurdu. Askerlik yapacaklar, "2024 bedelli askerlik ne kadar, kaç lira oldu? sorusunun yanıtını arıyor. İşte, 2024'ün 2. yarısı için güncel bedelli askerlik ücreti...

HABER MERKEZİ
MSB açıkladı! 2024’ün 2. yarısı için bedelli askerlik ücreti belli oldu

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bedelli askerlik yapacak olan vatandaşlar için yeni bir açıklamada bulundu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024 yılının ikinci yarısı için bedelli askerlik tutarının 217.871,04 TL (iki yüz on yedi bin sekiz yüz yetmiş bir lira dört kuruş) olarak belirlendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Hazine ve Maliye Bakanlığınca "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 2024 yılının ikinci altı ayı için 217.871,04 (iki yüz on yedi bin sekiz yüz yetmiş bir lira dört kuruş) olmuştur. 08 Temmuz 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ülkemizin savunma ve güvenliği için kendisine tevdi edilen tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir azim ve karalılıkla yerine getirmeye devam edecektir."

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