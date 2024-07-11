Sokak hayvanları düzenlemesi tamam: İşte madde madde tüm detaylar

AK Parti grubu dün Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında basına kapalı olarak toplandı. Toplantıda sokak hayvanları ile ilgili hazırlanan yasa teklifi hakkında milletvekillerine bilgi verilip görüşleri alındı. AK Parti'nin muhalefet partilerinin de görüşlerini alarak Meclis tatile girmeden çıkarmayı planladığı teklif şu değişiklikleri içeriyor:

HAYVANLARI ÖLDÜRMEK YASAK

Sokak hayvanları yasada "başıboş hayvan" olarak tanımlanacak ve bunların öldürülmesi yasak olacak.

HAYVANLAR TOPLANIP BARINAĞA ALINACAK

Sokaklarda bulunan başıboş köpekler belediyeler tarafından toplanıp barınaklara alınacak. Buralarda bakım ve rehabilitasyon işlemleri yapılacak. Barınağa alınan hayvanlar bir daha sokağa bırakılmayacak.

ÖTENAZİ SINIRLAMASI

Barınaklara alınan hayvanlar içinde kuduz riski bulunan, hastalıklı, saldırgan, tedavi edilemeyecek durumdakilere ötenazi, yani uyutma işlemi yapılabilecek. Ötenaziye yerel yönetimlerin veteriner hekimlerden oluşturduğu kurullar karar verecek.

2 YILLIK SÜRE

Nüfusu 25 binin üzerinde olan belediyeler bütçelerinin binde 5, büyükşehirler ise binde 3'ünü başıboş hayvanların ıslahı ve barınak yapılması için kullanmak zorunda olacak. Belediyelere barınakların yapılması ve hayvanların toplanması için 2 yıllık süre verilecek.

BAŞKANA HAPİS CEZASI

Yükümlülüğünü yerine getirmeyen belediye başkanına bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu sorumluluğun kapsamına belediye meclis üyeleri de girecek.

TOPLAYIP BAŞKA YERE ATAMAYACAKLAR

Belediyeler kendi sınırları içindeki sokaklardan topladıkları başıboş hayvanları başka belediye sınırları içinde ya da kırsalda bir yere bırakamayacak. Buna yapanlara hayvan başına ceza verilecek.

SOKAĞA BIRAKANA 60 BİN LİRA

Evcil hayvan sahiplerine de yeni sorumluluk getiriliyor. Evcil hayvanını, bu hayvandan olan yavruları, yasaklı ırkların üretimini yapanlara hayvan başına 60 bin lira para cezası verilecek. Ayrıca bu kişilerin yeniden evcil hayvan sahibi olmaları önlenecek.