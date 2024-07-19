Yolda bulduk diyerek hastaneye bıraktıkları adamı döverek öldürmüşler

Zeytinburnu, Kazlıçeşme mahallesinde 2 Temmuz 2024 tarihinde meydana gelen olayda Bayram Gündoğdu, darp sonucu bilinci kapalı bir halde "Yolda bulduk" denilerek hastane acil servisine bırakıldı. Görevliler tarafından müdahale edilen Bayram Gündoğdu, yoğun bakım servisine alınarak tedavi altına alındı. Ancak tüm çabalara rağmen Bayram Gündoğdu 8 Temmuz 2024 tarihinde hayatını kaybetti.

POLİS BIRAKIP KAÇAN ARABADAN ŞÜPHELİYE GİTTİ

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis, mağdurun hastaneye getirildiği otomobilin plakasını tespit etti. Otomobilin C.F.D. adlı şüpheliye ait olduğu belirlendi. Yapılan soruşturma sonucu olay günü Bayram Gündoğdu'nun bir tekstil atölyesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavga sonucu dövülerek ağır yaralandığını tespit etti. Polis şüpheliyi dövüp hastaneye bırakan kişilerin C.F.D. ve S.Y.Ç. olduğunu belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı.

AMCAMA KÜFÜR ETTİ

İstanbul'dan kaçtıkları belirlenen iki şüphelinin izi Edirne'de bulundu. Edirne Jandarma ekipleri tarafından bir evde saklandıkları belirlenen C.F.D. ve S.Y.Ç. gözaltına alındı. İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorgulanan şüpheliler cinayeti itiraf etti. Şüpheliler tartışma sırasında amcalarına küfür eden Bayram Gündoğdu'yu dövdüklerini bayılınca hastaneye bıraktıklarını anlattıkları öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Poliste işlemleri tamamlanan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildiler.