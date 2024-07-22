LGS TERCİH SONUÇLARI EKRANI! MEB LGS SONUÇLARI...

LGS'nin 28 Haziran tarihinde başlayan tercih süreci 17 Temmuz'da sona erdi. Sınava katılan öğrenciler MEB'den gelecek 'LGS tercih sonuçları açıklandı' açıklamasını bekliyor. Peki 2024 LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte LGS sonuç sorgulama ekranı...

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

LGS sonuçları 28 Haziran 2024 tarihinde "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edildi.

Tercih süreci de aynı gün ilan edilen tercih kılavuzuyla birlikte başlamıştı.

Millî Eğitim Bakanlığınca, "2024 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu" yayımlandı. Buna göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci, 28 Haziran- 17 Temmuz tarihleri arasında yapıldı.

LGS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL OLACAK?

2023-2024 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecek.