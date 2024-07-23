ALES ne zaman? Sınav giriş belgesi nereden nasıl alınır?

ALES sınavına kısa bir süre kala sınava dair detaylar araştırılıyor. ALES/2 sınavı saat kaçta? ALES sınavı ne zaman yapılacak? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav giriş belgesi nereden alınır? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İşte 2024 ALES/2 sınavına dair tüm merak edilenler...

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

ALES'in bu yılki ikinci oturumu, 28 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. 28 Temmuz'da gerçekleşecek olan sınavın sonuçları ise 16 Ağustos'ta erişime açılacak.

ALES/2 sınavında sayısal ve sözel testler uygulanacak. 10.15'te başlayan sınav 150 dakika (2,5 saat) sürecek.

Adaylardan 150 dakika içinde 100 soruya cevap vermeleri istenecek.

ALES/2 SINAV YERLERİ

ALES/2 sınav giriş belgeleri yayımlandı. Giriş belgesi osym.gov.tr adresinden elde ediliyor.