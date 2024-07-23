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Haberler Yaşam LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

HABER MERKEZİ
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
LİSELERE Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirme sonuçları dün açıklandı. 28 Haziran- 17 Temmuz 2024 tarihleri arasında 1 milyon 13 bin 239 öğrenci, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile yerel yerleştirme için tercihte bulundu. Böylece ilk yerleştirmede öğrencilerin yüzde 96.21'i tercihlerine yerleşti. Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 202 bin 348 kontenjanın 197 bin 129'u öğrenciler tarafından tercih edildi ve yerleştirme oranı % 97,42 olarak gerçekleşti. Depremzede öğrenciler için ayrılan kontenjanların dışında, ilk yerleştirme döneminde fen liselerindeki 39 bin 720 ve sosyal bilimler liselerindeki 9 bin 480 kontenjanın tamamı doldu.
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