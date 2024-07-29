Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti

Kim Milyoner Olmak İster'de başarılı sunumuyla büyük beğeni toplayan Kenan Işık, Mart 2014'te geçirdiği beyin kanaması nedeniyle uzun süredir evinde tedavi görüyordu. Ünlü sunucu 10 yıllık tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KENAN IŞIK İÇİN TAZİYE MESAJI

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok değerli tiyatro ve seslendirme sanatçısı, sunucu, gazeteci Kenan Işık Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Kenan Işık'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, tüm sanat ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

KENAN IŞIK KİMDİR?

1947'de Malatya'da doğan Kenan Işık, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi. Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı oldu. Kenan Işık ayrıca, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yapmıştı. Sanatçı devam eden kariyeri boyunca çok sayıda tiyatro oyunu yazdı. 21 Mart 2014 tarihinde spor sonrasında saunaya giren Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarptığı öğrenildi. Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçiren Işık, hemen ameliyata alındı. Kenan Işık 10 yıldır komadaydı.