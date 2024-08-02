Eğlenmeye gittikleri mekanda önce taciz sonra darp edildiler! Görüntüler ortaya çıktı

Olay, 3 Haziran günü Beyoğlu Cihangir'de lüks bir meyhanede meydana geldi. İddialara göre Arife İlayda K. (22), Hande E. (20) ve Yaren T.(23) adlı genç kız eğlenmek için Beyoğlu Cihangir'de bulunan boğaz manzaralı lüks bir meyhaneye gitti. İddialara göre, meyhanede oturan 3 genç kıza yan masadan laf atıldı. Bu durumdan rahatsız olan genç kızlar, işletmenin güvenliğine durumu söyleyerek, masalarının değiştirilmesini istedi. İddialara göre bir süre sonra genç kızların yanına gelen görevli Mehmet D. adlı kişi, yan masadakileri işaret ederek, "Bunlar benim özel misafirlerim sizi beğenmiş, size şampanya göndermek istiyorlar" dedi. Genç kızlar bu teklifi kabul etmeyerek masalarının değiştirilmesi talebini yenilediler.

6 KATI HESAP GELDİ

Masalarının değiştirilmemesi üzerine, 3 genç kız hesap isteyerek meyhaneden ayrılmak istedi. İddialara göre kişi başı 475 TL tutması gereken hesap toplamda 10 bin lira hesap geldi. İddialara göre hesaba itiraz edilince, görevli Mehmet D. genç kızlara "Masanızı diğer masayla birleştirelim hesabınızı onlar ödesin." dedi. Bu durumdan rahatsız olan 3 genç kız 9 bin TL hesap ödeyerek mekandan ayrılmak istedi.

O GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Mekandan çıkmaya çalışan 3 genç kızın önü iddialara göre işletme sahibi Veysi T. tarafından kesilerek "Oturun adamlarla işte, hesabı zaten az verdiniz, yollamam sizi buradan" dedi. Bu sırada Yaren T. adlı genç kız diğer görevli Mehmet D. tarafından itilmeye kalkışıldı. Genç kız kendisinin çenesinden tutarak itmeye çalışan Mehmet D.'den kurtulmak için tokat attı. Bu tokattan sonra dehşet görüntüler ortaya çıktı. Mehmet D., Yaren T.'nin saçlarından tutup çekerek diziyle yüzüne vurdu. Yaşanan bu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Yaşanan bu olay sonrası mekandan ayrılan 3 genç kız, iddialara göre mekanın işletme sahibi ve çalışanı tarafından tehdit edildi. Yaşadıkları dehşetten dolayı korkan 3 genç kız , ellerinden bir delil olmadığı korkusuyla önce şikayetçi olamadı. Olaya ait görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine, harekete geçen 3 genç kız, önceki gün Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek yaşadıkları dehşeti anlatarak şikayetçi oldu.

GÖRÜNTÜLERİ POLİSE VERDİLER

Sosyal medyada yayınlanan görüntüleri alarak delil olarak polise veren 3 genç kız, ifadelerinde, yaşananları ayrıntıları ile anlattı. Gittikleri mekanda yan masadan atılan lafla başlayan olayın, boyutu büyüdüğünü belirttiler. Mekandan çıkmak isteyince mekan sahibinin yüklü miktarda hesap çıkarttıklarını belirten genç kızlar, kapı önünde yaşadığı olayı da detaylı şekilde polise anlattı. Bu şikayetin ardından soruşturma başlatıldı.